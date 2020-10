Osasco é campeão Paulista pela 15ª vez

O Osasco São Cristóvão Saúde venceu o Sesi Bauru no Golden Set por 25/22, na noite desta terça-feira (20/10), no ginásio Panela de Pressão, e foi campeão do Campeonato Paulista pela 15ª vez.

Em sua décima décima final consecutiva, a equipe comandada pelo técnico Luizomar mostrou força e garra para superar o revés na segunda partida da final, que teve vitória do adversário por 3 sets a 2 (parciais de 20/25, 25/27, 25/22, 25/21 e 15/10), ganhar o set extra e retomar a hegemonia estadual após duas temporadas.

No total, os seis sets tiveram a duração de 2h52 minutos e, após ser campeão, o time de Osasco ainda tinha força, e muita, para comemorar. “Foi sofrido, mas é nosso. Estou muito feliz por conquistar esse título em meu retorno para Osasco. Estamos no caminho certo e é seguir trabalhando, porque tem muita coisa pela frente ainda”, disse Tandara, maior pontuadora da partida, com 37 acertos, e eleita a MVP da final pela torcida osasquense que votou nas redes sociais do clube.

O técnico Luizomar reuniu sua equipe em uma roda no meio da quadra e fez questão de elogiar a entrega de todas as atletas: “Estou muito orgulhoso desse grupo que consegue levar esse troféu de novo para casa. Isso é muito importante. Tivemos dias difíceis, uma série final muito dura e vocês se mantiveram juntas e unidas, se respeitando e respeitando a comissão técnica. Todo esse esforço valeu a pena”.

“Fizemos um trabalho muito bom e estamos criando uma coisa muito legal aqui. O campeonato paulista é o estadual mais difícil do Brasil e essa conquista representa muito para todos nós e para a cidade de Osasco, que tanto nos apoia”, enfatizou o treinador.

Agora, o campeão paulista volta à quadra para a disputa do Troféu Super Vôlei, a partir do próximo dia 29, no Rio de Janeiro. O adversário será, novamente, o Sesi Bauru.