Receptador de celulares roubados é preso em Barueri

Nesta segunda-feira (19), um homem de 37 anos foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Polícia de Barueri (Demacro). Ele é acusado de guardar dezenas de aparelhos celulares roubados de um comércio.

O indivíduo foi encontrado na rua Paraguassú, em Barueri. Os policiais chegaram até ele após iniciarem as investigações que partiram do registro de dois roubos ao mesmo estabelecimento comercial, que fica na Estrada dos Romeiros, na Vila Pindorama.

As investigações identificaram o receptador dos produtos roubados, que foi preso em flagrante, mediante mandado de busca e apreensão, e o autor dos crimes, que ainda não foi localizado pela polícia.

Com o receptador foram encontrados dezenas de aparelhos celulares. Parte do material roubado foi recuperada pela polícia, que vai prosseguir com as investigações capturar o autor dos crimes.

