Os Novos Mutantes estreia nos cinemas do SuperShopping e do Osasco Plaza

O filme Os Novos Mutantes estreia nesta quinta-feira (22) no Kinoplex Osasco, no SuperShopping, e no Cinesercla, que fica no Osasco Plaza. Os cinemas reabriram ao público na semana passada e seguem os protocolos de segurança contra a disseminação da covid-19.

Os Novos Mutantes é dirigido por Josh Boone e mostra cinco jovens (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) que descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.

Confira abaixo a programação dos cinemas de Osasco (22/10 a 28/10):

KINOPLEX – SUPERSHOPPING OSASCO

Sala Filme Horário 4 Scooby – O Filme (2D – dub) 15h – 17h15 4 A Ilha da Fantasia (2D – dub) 19h30 5 Os Novos Mutantes (2D – dub) 15h10 – 17h25 – 19h40 6 Os Novos Mutantes (2D – dub) 16h20 – 18h40 7 Os Novos Mutantes (2D – leg) 19h10 7 40 Dias – O Milagre da Vida (2D – dub) 16h30

CINESERCLA OSASCO