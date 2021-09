Osasco ganhará novo Sesc com quase 50 mil m²: “Um dos maiores do Brasil”, diz prefeito

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou que a cidade ganhará um novo Sesc. A construção do espaço, que terá quase 50 mil m², deve começar nos próximos dias.

“A unidade será uma das maiores do Brasil, com quase 50 mil metros quadrados, complexo aquático coberto e descoberto, teatro com 400 lugares, 5 consultórios odontológicos e muitos espaços esportivos e culturais abertos ao público”, escreveu Rogério Lins nas redes sociais, na última sexta-feira (24).

De acordo com o prefeito, o novo Sesc Osasco será construído na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, na Vila Yolanda. Informações sobre previsão para término das obras ainda não foram divulgadas.

