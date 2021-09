Amanhã (28) tem seleção para 100 vagas de operador de telemarketing no PAT de Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realizará nesta terça-feira (28), a partir das 9h, uma seleção com 100 vagas de operador de telemarketing receptivo. As oportunidades são para trabalhar em Alphaville, Barueri, com salário de R$ 1.100 e regime de escala 6×1.

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e noção de informática. A empresa empregadora, que não teve o nome divulgado, não exige experiência anterior.

Para se candidatar às vagas, basta comparecer ao PAT, instalado no Ganha Tempo, dentro do Shopping Plaza Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Silviania), com documentos pessoais, currículo atualizado e caneta. As senhas são limitadas.

