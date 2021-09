Embracon tem vagas de operador de telemarketing, analista de sistemas e outras em Santana de Parnaíba

A Embracon, uma das maiores administradoras de consórcio do país, sediada em Santana de Parnaíba, está com diversas vagas de emprego abertas. Há oportunidades para os departamentos Comercial, Financeiro e de Tecnologia da Informação.

publicidade

A empresa busca por profissionais para preencher os cargos de operador de televendas ativo de consórcio, operador de telemarketing ativo de seguros, consultor de Inside Sales, analista de sistemas, administrador PL redes, analista de contabilidade corporativa, analista de faturamento (grupos), analista de contemplação e analista de investigação interna (forense).

Para as funções de operador de televendas e operador de telemarketing é necessário ter ensino médio completo, conhecimento no pacote Office, experiência com ciclo e vendas por telefone, além de facilidade em aprender e habilidade de negociação.

publicidade

O cargo de analista de contabilidade corporativa exige ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, Excel intermediário, além de ter perfil analítico e crítico. É desejável que o candidato tenha experiência com ERP RM da Totvs e conhecimento básico em retenções na fonte e ISS.

Os salários não foram divulgados pela Embracon. Já o pacote de benefícios inclui vale transporte, vale refeição ou alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, bolsa educação para graduação, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias, benefício de casamento, aquisição de consórcio com desconto para colaboradores e folga no aniversário.

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego na Embracon:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Sobre a companhia

Há 32 anos no mercado, a Embracon é uma das maiores administradoras de consórcio do país. Eleita uma das melhores empresas para trabalhar em Barueri, Osasco e região, a companhia, com matriz instalada em Santana de Parnaíba, tem cerca de 3 mil colaboradores, 102 filiais e mais de 600 parceiros de vendas em todo o Brasil.

OPORTUNIDADES// Inscrições para quase 300 vagas no Assaí em Itapevi continuam