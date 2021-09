Supercine hoje (25/09), sábado: Vizinhos 2 é atração na Globo

Supercine hoje (25/09) tem como atração o filme Vizinho 2 na Globo. O longa será exibido por volta das 1h deste sábado para domingo, logo após Altas Horas.

Supercine hoje (25/09): Vizinhos 2

Sinopse: Com um novo bebê a caminho, Mac (Seth Rogen) e Kelly Radner (Rose Byrne) decidem vender a casa e mudar-se para o subúrbio. Entretanto, uma nova fraternidade, mais estrondosa que seus antigos vizinhos, assume a casa ao lado. Liderada por Shelby (Chloë Grace Moretz), as meninas do Kappa Nu pretendem mostrar que sabem fazer uma festa bem melhor que os meninos. A fim de que a paz na vizinhança seja restaurada e a venda de sua casa concretizada, Mac e Kelly convocam sua arma secreta: Teddy (Zac Efron).

O filme Vizinhos 2 também está disponível para compra ou locação no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Neighbors 2: Sorority Rising

Elenco: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne

Dubladores: Adriana Torres, Andreas Avancini, Bruna Laynes, Guilherme Briggs, Helena Palomanes, Sérgio Cantú

Direção: Nicholas Stoller

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia