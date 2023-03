Osasco Plaza Shopping tem alvará cassado pela Prefeitura após desabamento

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), informou nesta quarta-feira (08) que o Osasco Plaza Shopping foi completamente interditado e teve o alvará de funcionamento cassado após o desabamento ocorrido mais cedo. Não houve feridos até o momento.

Ao “Brasil Urgente”, da Band”, Lins explicou que foi preparada uma força-tarefa para entender as causas do desabamento e responsabilizar qualquer tipo de imperícia, imprudência e problema estrutural. A ação, segundo ele, conta com a atuação de diversos órgãos municipais e estaduais, como Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar, Defesa Civil e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP).

“O local está totalmente interditado e o alvará está cassado até que todos esses órgãos que nós citamos vejam, em conjunto, se há segurança para voltar em funcionamento. A segurança das pessoas está em primeiro lugar”, afirmou o prefeito, informando ainda que foi solicitado um laudo integral da estrutura do prédio. “Todas as medidas cabíveis e necessárias serão tomadas pela Prefeitura”, completou.

Rogério Lins se solidarizou com os funcionários que trabalham no Osasco Plaza Shopping. “A gente fica sensibilizado pelos lojistas, pelos trabalhadores, mas a segurança deles está acima de tudo. […] A gente pede compreensão dessas pessoas, mas a segurança delas é prioridade”, finalizou.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam no local. Segundo a corporação informou no Twitter, “felizmente, até o momento não há vítimas”.

O desabamento aconteceu por volta das 14h30. Nas redes sociais, circulam imagens que mostram o momento em que parte do teto cede, próximo à praça de alimentação. Ao Visão Oeste, uma lojista relatou os momentos de terror que viveu no momento do desabamento. “O teto começou a cair, começou a sair um monte de fumaça, o pessoal correndo, eu saí correndo também”, afirmou.

Explosão e mortos

Este não é o primeiro acidente grave que acontece no Osasco Plaza Shopping. Em 11 de junho de 1996, véspera do Dia dos Namorados, uma explosão causada por um vazamento de gás deixou mais de 40 pessoas mortas. O local ficou conhecido nacionalmente pela tragédia.