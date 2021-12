Osasco recebe nova base do SAMU com atendimento 24h

A cidade de Osasco passou a contar mais mais uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura. A unidade funciona 24 horas por dia, sete dias na semana e está instalada na Avenida dos Autonomistas, na Vila Yara, ao lado da Praça Tsu, onde antes ficava a base da GCM.

Vão trabalhar no local dois técnicos e um socorrista, escalados entre quatro plantões (dois noturnos e dois diurnos) e mais dois técnicos que atendem via URAM (Unidade Rápida de Atendimento com Motociclistas), cujo atendimento é realizado em período diurno.

A base foi adaptada e tem sala de atendimento, refeitório, banheiro e espaço para repouso dos plantonistas. “Essa base está num ponto estratégico para a saída das URAMs, que fazem deslocamentos tanto para a zona Sul como para a zona Norte”, explicou Érika Nascimento Galdino, gerente geral do SAMU Osasco.

“Além de agilizar o atendimento das vítimas de toda a cidade, a unidade vai gerar outro benefício de otimização de recursos, que é a economia com combustível, pois evita-se um envio de viaturas em duplicidade para o atendimento de uma mesma ocorrência, por exemplo”, completou a gerente geral.

A entrega da base ocorreu na quinta-feira (16) e contou com a presença do secretário de Saúde, Fernando Machado, e da adjunta Suzete Franco Silva, que na ocasião representaram o prefeito Rogério Lins (Podemos), além do diretor de Urgência e Emergência, César Santos.

SAMU Osasco

Com a nova unidade, o SAMU Osasco soma agora oito bases descentralizadas no município. A sede fica na Avenida Manoel Pedro Pimentel, 138, no Jardim Wilson.

Já a equipe do SAMU conta com mais de 200 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administrativo, limpeza, técnico auxiliar de regulação médica (TARM), condutores de ambulância e coordenação. Ao todo são seis ambulâncias básicas, duas de suporte avançado e duas motolâncias.

