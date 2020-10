Osasco São Cristóvão Saúde tenta recuperação contra o Valinhos neste sábado (3)

O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Renata Country Club Valinhos neste sábado (3), a partir das 17h, no ginásio José Liberatti, pelo Campeonato Paulista. A partida, inicialmente marcada para esta sexta-feira (2), foi transferida pela Federação Paulista de Vôlei.

A equipe de Tandara, Camila Brait, Tainara, Jaque e cia. vai em busca da reabilitação na quarta rodada do campeonato estadual 2020, com transmissão da TV NSports, no canal SP Vôlei (https://spvolei.tvnsports.), com acesso grátis.

O confronto diante do Renata Country Club Valinhos é o penúltimo da fase de classificação do Campeonato Paulista. Osasco ocupa a terceira colocação na classificação geral e uma vitória neste sábado garante a classificação matemática para a fase semifinal.

“Todos os jogos são importantes, mas temos que manter o foco em evoluir técnica e taticamente já pensando na etapa decisiva. Isso sem contar a parte física, que nesse início de temporada é pesada, pois a preparação visa formar uma base para a temporada toda. Mas amamos o que fazemos e, para mim, sempre é uma alegria imensa estar em quadra, fazendo o que gosto e me faz bem”, ressalta Tandara.

Após ser superado pelo Sesi Bauru, Osasco vai em busca da terceira vitória no estadual. Para isso, trabalhou para ajustar pontos que falharam e apresentar um jogo de alto nível para conquistar três pontos diante de Valinhos. “Sabemos que erramos e seguimos trabalhando cada vez mais para acertar. Estamos em início de temporada. com um grupo reformulado e vamos seguir em busca dos nossos objetivos. O primeiro é o título do Campeonato Paulista. Sabemos que não será fácil. Nunca é. Mas nos fortalecemos nas dificuldades e tenham certeza que vamos com tudo para o jogo deste sábado”, afirma a ponteira Jaque.

Para a partida deste sábado, o ginásio seguirá sem a presença de público em função da pandemia de Covid-19. Para suprir essa ausência, a equipe do departamento de marketing de Osasco tem preparado uma ambientação especial no Liberatti. São faixas, bandeiras e som especial para trazer a energia dos torcedores para as jogadoras durante as partidas.