Horóscopo do Dia | Previsões para o seu signo hoje (03/10)

Horóscopo do Dia para este sábado (03/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

publicidade

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A Lua está transitando em seu signo e lhe dará um brilho emocional diferente. Você sentirá cada palavra que ouve dessa pessoa com uma sensibilidade única. Abra seu coração para…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, esta será, sem dúvida, a área mais movimentada e que poderá, por diversos meios, acabar com as dificuldades que vinha enfrentado nos meses anteriores. Prepare-se, porque a partir dos próximos dias tudo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

publicidade

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Graças às estrelas, poderá encontrar alguém para iniciar um relacionamento. Essa pessoa pode ser o amor da sua vida. Será muito importante que possam ficar a sós para se conhecerem…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, você deixará alguém boquiaberto quando mostrar que tem as habilidades perfeitas para fazer aquele trabalho em que ele o subestimou. Por outro lado, poderá receber uma ligação para uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

publicidade

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você desfrutará de uma neutralidade benevolente nas questões do amor, se está começando a gostar de alguém poderá estabelecer a base para um relacionamento sólido. Vai ficar…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, depois de muito esforço você verá que novas portas se abrem e novas possibilidades surgem à sua frente. Para poder acessá-las, terá que gerar mudanças dentro de você. Terá que reciclar tudo o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No campo do amor, as pessoas engraçadas, corajosas e motivadas chamam a sua atenção. Hoje será o dia em que você criará coragem para ter uma conversa séria com essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Seu espírito profissional estará repleto de boas vibrações e energia. Você pretende aumentar seu prestígio, fará de tudo para alcançar o sucesso e administrará com sabedoria seu tempo e os projetos. Não terá nenhum… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você pode se imaginar abraçando a pessoa que gosta, sentados no sofá, bebendo algo fresco e assistindo a um filme romântico. Por que não fazer com que isso seja real? Está no momento…

Dinheiro & Trabalho: Na sua área de trabalho, nos próximos dias, é melhor que você não comece nada novo ou tenha reuniões importantes onde suas propostas sejam inovadoras ou transformadoras, ainda não é o momento. No plano… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O sentimento de amor à primeira vista surgirá no seu coração quando conhecer alguém por meio de um amigo e será muito profundo. Você sentirá que seu estômago se enche de borboletas…

Dinheiro & Trabalho: Você é diligente e consciencioso em seu trabalho, e essas qualidades vão lhe render o elogio das pessoas ao seu redor, incluindo seus chefes e outras personalidades associadas ao poder. Este tapinha nas costas virá a calhar para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Neste dia, todas as questões afetivas têm influências maravilhosas por parte da deusa do amor, Vênus, que pinta sua realidade de rosa. Hoje terá a oportunidade de conhecer uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: É um dia perfeito para pensar em novos horizontes profissionais, conhecer as ofertas que existem no mercado e investigar outras formas de ganhar dinheiro pode ser muito estimulante. Vai ver a vida de uma forma… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A paz interior faz parte das sensações positivas que inundarão sua alma. A dinâmica cósmica incentiva o início de um novo romance. Portanto, abra seu coração para uma nova percepção…

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral, o sonho de viver em um ambiente mais amigável e rodeado de projetos em colaboração com outras pessoas é possível. Aproveite este dia para projetar para a próxima semana os passos que você deve… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se você está começando a considerar alguém mais do que um amigo, é um excelente dia para mostrar seu interesse e até mesmo propor uma mudança de horários que permita que…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite este dia para descansar bastante, porque nos próximos dias haverá muito movimento no campo laboral, embora os resultados que possam ser observados não estejam à altura dos esforços realizados. No entanto… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Esteja preparado nos assuntos do coração, hoje poderá ser surpreendido por alguém do seu círculo de amigos que lhe dirá o que realmente sente e deseja por você, algo mais do que amizade…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral, chegou o momento de se dar a oportunidade de mudar de emprego ou de função, uma pessoa que o estima e conhece o seu profissionalismo será quem o ajudará a realizar os seus sonhos. Por outro lado… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está procurando a energia da estabilidade emocional com alguém especial. Sabe que o amor com essa pessoa é possível de sustentar e a alegria de se sentir completo está muito…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você observará com alegria que conseguiu realizar uma etapa que o conduz ao sonho da sua vida. Um passo adiante foi o ímpeto necessário para seguir em frente. Este é o primeiro de uma série que levará a sincronias… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Novas tendências para o amor estão chegando. Você pode ser o protagonista de uma paixão típica de um romance difícil de esquecer. Hoje verá nascer um lindo vínculo com uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: As dificuldades são um tipo de teste que você tem que superar pouco a pouco e hoje você pode se organizar e se preparar para lutar contra os obstáculos que surgem em sua vida profissional com mais força do que o… Continue lendo o signo Virgem

…

Leia também: Assassinato de comerciante gera protesto contra feminicídio em Osasco