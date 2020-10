Supercine de hoje (03/10) exibe Rodrigo Santoro em “Os 33” na Globo

O Supercine de hoje (03/10) vai exibir o filme “Os 33” na tela da TV Globo. O longa, estrelado por Rodrigo Santoro e Antônio Banderas, vai ao ar às 0h50 deste sábado para domingo, logo após “Altas Horas”.

Supercine de hoje (03/10) – “Os 33”

Sinopse: Capiapó, Chile. Um desmoronamento faz com que a única entrada e saída de uma mina seja lacrada, prendendo 33 mineradores a mais de 700 metros abaixo do nível do mar. Eles ficam em um lugar chamado refúgio e, liderados por Mario Sepúlveda, precisam racionar o alimento disponível. Paralelamente, o ministro da energia Laurence Golborne faz o possível para conseguir que os mineiros sejam resgatados, enfrentando dificuldades técnicas e o próprio tempo.

Mais informações:

Título original: The 33

Elenco: Antônio Banderas; Juliette Binoche; Gabriel Byrne; Rodrigo Santoro

Direção: Patricia Riggen

Nacionalidade: Chilena, americana

Gênero: Drama

