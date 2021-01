Osasco se aproxima de mil mortes por covid-19

A taxa de ocupação dos leitos de emergência no município está em 63%

O número de mortes causadas pela covid-19 registrado em Osasco está próximo a marca de mil, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (8) pela Prefeitura.

De acordo com o levantamento, o município registrou, até às 17h desta sexta, 994 mortes com confirmação do novo coronavírus, das quais três foram registradas entre quarta e quinta-feira, dias 6 e 7.

Entre os óbitos por covid-19 relacionados a Osasco, 545 foram no município e 449 em outras localidades, ainda segundo a Prefeitura. Em todo o país, já são mais de 200 mil mortes causadas pela doença.

Osasco registra, até o momento, 26.149 casos confirmados da doença, com 24.973 pacientes já recuperados.

A taxa de ocupação dos leitos de emergência no município está em 63% e a de respiradores, 14%.

Na noite desta sexta-feira, o prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou que Osasco já tem 400 mil seringas e agulhas estocadas para o início da vacinação contra a covid-19.

O governo do estado apresentou estudo que aponta eficácia de 78% a 100% na Coronavac, vacina do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e pretende iniciar a vacinação dia 25 de janeiro. Para isso, depende de liberação da Anvisa.