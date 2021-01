Osasco já tem 400 mil seringas e agulhas estocadas para iniciar vacinação contra covid-19

“Já estamos com o plano de vacinação pronto", diz prefeito Rogério Lins. Governo do estado planeja começar a aplicar vacinas dia 25 e aguarda liberação da Anvisa

A cidade de Osasco já tem mais de 400 mil seringas e agulhas estocadas para o início da vacinação contra a covid-19, afirmou o prefeito Rogério Lins (Podemos), na noite desta sexta-feira (8).

O governo do estado pretende iniciar a vacinação, com a Coronavac, elaborada pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em 25 de janeiro. Em testes realizados no Brasil, a eficácia da Coronavac foi de 78% a 100%, segundo o governo do estado, que aguarda liberação da Anvisa para o imunizante.

“Mais de 400 mil seringas e agulhas já estão em nossos estoques da Secretaria de Saúde para garantir a vacinação da nossa população, assim que a vacina for aprovada pela Anvisa e entregue pelo governo do estado ou federal”, declarou Rogério Lins. “Já estamos com o plano de vacinação pronto, com profissionais e logística para garantir toda estrutura necessária para a vacinação”, completou o prefeito de Osasco.

O município já registrou quase mil mortes em decorrência da covid-19.