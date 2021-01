Concurso público abre 130 vagas na Polícia MIlitar

A Polícia Militar abriu, nesta quinta-feira (7), as inscrições para o concurso que irá selecionar 130 alunos-oficiais para atuar em todo o estado de São Paulo com formação pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB), localizada na zona norte da Capital.

Os interessados na seleção podem se inscrever até as 23h59 do dia 9 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos), pagando uma taxa de R$ 130 e selecionando um dos 11 municípios onde serão aplicados os exames de conhecimento.

Os candidatos precisam ser brasileiro e ter entre 17 e 30 anos, exceto para aqueles que já pertencem aos quadros da PM paulista. Além disto, precisa estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares. As mulheres interessadas necessitam de altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

Para ser um futuro oficial da PM, o participante precisa ter concluído o ensino médio e passar em todas as etapas do concurso dentro do número e vagas. A remuneração inicial do aluno-oficial é de R$ 3.268,33, incluindo o salário-base, o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade.

A atribuição principal do profissional é a gestão e comando da tropa, bem como a busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva.