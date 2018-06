O Espaço Mãos do Futuro, do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de barbearia, manicure e pedicure e padaria artesanal.

As inscrições devem ser feitas no Fundo Social, que fica na avenida Bussocaba, 140, das 8h às 17h. É necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. Vagas Limitadas.