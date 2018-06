Trolagem: “Estudantes de física” de postagem crítica à Copa do Mundo são atores pornô

Da Segunda Tela, na Revista Fórum

Desde a semana passada duas imagens viralizaram entre brasileiros nas redes sociais. São postagens críticas à Copa do Mundo que mostram dois supostos estudantes de física brasileiros que estariam em finais de torneios importantes. Eles não estariam recebendo a devida atenção, no entanto, por não serem jogadores de futebol. O nome dos supostos estudantes, suas cidades e os locais que estudaram variam de acordo com as postagens, que também viralizaram na Espanha e em países latinos.

O que muita gente que compartilhou a foto não sabe, no entanto, é que as duas pessoas que aparecem nas imagens são, na verdade, duas estrelas internacionais da indústria pornográfica: a líbano-americana Mia Khalifa e o espanhol Jordi El Niño Porla.

Em uma das versões do post, Jordi aparece de colete, paletó e gravata, com um tom sóbrio, e Khalifa aparece de óculos e sorrindo. Já em outra versão, que circulou mais no Brasil, Khalifa aparece também de óculos e em uma biblioteca. A foto, no entanto, está cortada.

A imagem original mostra o decote e a a roupa de estudante fetichizada, típica dos filmes pornôs. Já Jordi, na imagem, aparece com uma jaqueta com o logo da Brazzers, que é um site pornô.

