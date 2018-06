Prefeitura de Osasco reinicia limpeza e desobstrução dos piscinões do Bonança e Rochdale

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), retomou, na semana passada, a limpeza dos piscinões do Rochdale e do Bonança, numa ação de prevenção às enchentes.

A limpeza e desobstrução do piscinão do Jardim Bonança, localizado na Avenida Juscelino Kubtischeck de Oliveira, são feitas em parceria com o Departamento de Águas e Engenharia Elétrica (DAEE). Já foram removidas mais de 312 mil toneladas de sedimentos acumulados no fundo do piscinão.

O reservatório abriga a maior quantidade de água da cidade. Tem capacidade para armazenar cerca de 70 mil m³ de água das chuvas. Já o reservatório do Rochdale tem capacidade para 25 mil m³ de água. Ambos tem o curso d’água finalizando no Rio Tietê.

No piscinão do Jardim Rochdale, as equipes da Secretaria de Serviços e Obras estão alargando as margens e aprofundando a calha. Serviços semelhantes são realizados no Braço Morto do Tietê, proporcionando o aumento da vazão da água. Assim que for concluída essa etapa, a equipe do DAEE fará a remoção dos sedimentos.

Complementam os serviços, a manutenção da drenagem e a limpeza das bocas de lobo e galerias de águas pluviais, realizados pela equipe da Prefeitura, nas proximidades dos dois piscinões.

O prefeito Rogério Lins acompanha os serviços. Segundo ele, o rebaixamento do nível do rio e a ampliação da margem da calha do Braço Morto, no Rochdale, ajudarão os moradores daquela região nos dias de fortes chuvas e contribuirão para mudar a realidade do bairro, que há anos sofre com enchentes.

Essa é a segunda vez que a atual gestão realiza a limpeza e remoção de sedimentos em ambos os piscinões.