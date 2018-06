SuperShopping Osasco e O Boticário promovem coquetel para clientes

O Boticário é a loja anfitriã do Super para Você desta quinta-feira, 28, e promete encantar os clientes com seus produtos em uma noite especial.

A inciativa do SuperShopping Osasco promove semanalmente um coquetel para os clientes ficarem por dentro das novidades em moda, cosméticos, acessórios e brinquedos, com promoções, descontos e mimos especiais das lojas participantes.

“Esta quinta-feira será dedicada ao bem-estar. Além de nossos clientes terem uma recepção especial, ficarão por dentro das novidades para o cuidado com o corpo e dicas para uma make perfeita, aproveitando condições especiais de pagamento e promoções”, destaca Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

O Boticário preparou promoções incríveis para os clientes aproveitarem enquanto degustam bebidas e canapés, ao som de muita música.

Brindes

Quem realizar compras a partir de R$ 120 durante o evento ganha um presente especial e ainda pode escolher o que vai levar para casa: perfume Malbec Club Intenso 10ml, creme para pentear Match Cachos, batom Make B ou creme hidratante da linha Cuide-se Bem Castanhita.

A marca terá também consultoras para esclarecer dúvidas e dar dicas de maquiagem para as clientes, que poderão ainda parcelar as compras em cinco vezes sem juros no cartão de crédito. O Super para Você já recebeu o Clube Melissa, Hope, Morana, Gregory e Fábrica de Óculos e promete novas surpresas todas as semanas.

Super para Você do SuperShopping Osasco O Boticário Data: quinta-feira, dia 28 de junho Publicidade Horário: das 19h às 22h Local: 2º Piso Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos Gratuito