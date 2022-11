Osasco tem programação especial de Natal gratuita aos finais de semana

Após uma multidão apreciar a inauguração da iluminação de Natal em Osasco, o município preparou uma programação repleta de atrações que serão realizadas todas as sextas, sábados e domingos, das 19h às 22h, até o dia 18 de dezembro.

O público também pode conferir a casinha do Papai Noel, carrossel, mini roda gigante, além dos cenários iluminados para quem gosta de tirar fotos. Além das atrações, o local também conta com um espaço gastronômico.

A tradicional decoração de Natal de Osasco foi inaugurada na noite de sábado (19), no Boulevard Ulisses Dante Batiston, em frente ao Paço Municipal. A programação teve início com a benção do presépio pelos padres Robson, Rodrigo e Douglas, vigários da Catedral Santo Antônio, acompanhados do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.

A festa também contou com um espetáculo pirotécnico, com queima de fogos de artifício silenciosos. “Providenciamos uma queima de fogos sem barulho para não assustar crianças e pets. A gente procurou fazer tudo com muito carinho e para que as famílias possam curtir cada momento dessa festa”, destacou o prefeito.

A inauguração foi embalada pelos sucessos do cantor sertanejo Felipe Araújo, um presente da Rádio Nativa FM à cidade, sem custo aos cofres públicos. Quem compareceu, dançou e cantou sucessos como “Espaçosa Demais”, “Atrasadinha”, “Mentira” e a “A Mala é Falsa”. Ele subiu ao palco após a apresentação da Banda da Polícia Militar.