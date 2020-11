Osasco: trecho da rua Machado de Assis, no Bela Vista, tem alteração de sentido de tráfego

A Secretaria de Transporte e da Mobilidade Urbana (Setran) de Osasco alterou o sentido viário do trecho do final da Rua Machado de Assis, no Bela Vista, para quem segue sentido Rua Salem Bechara, Centro, a via passa a ser mão dupla apenas até a Rua Alice Manholer Piteri.

Quem quiser retornar ao Centro pela Rua Antônio Martins Capela (que cruza a Salem Bechara), para acessar a Primitiva Vianco ou Autonomistas, nos dois sentidos, poderá fazê-lo pela principal ligação, que é a Rua Alice Manholer Piteri.

Já para quem segue da Rua Salem Bechara, com destino a Prefeitura, poderá fazer o trajeto pela Avenida Machado de Assis normalmente. A mudança visa trazer melhorias no tráfego, diz a Setran.

Outras ações com o objetivo de melhorar a fluidez na área foram a substituição do semáforo da esquina da Rua Salem Bechara com o posto de gasolina e a manutenção na sinalização viária do cruzamento.