“Jesus é incrível. Chato é o fã clube fake dele”, diz Andressa Urach após romper com Universal

Em novo desabafo após romper com a Igreja Universal, a modelo Andressa Urach declarou: “Jesus é incrível… chato é o fã clube fake dele (fariseus)”.

A modelo de 33 anos lembrou que uma pessoa da igreja pediu para ela se afastar de um amigo gay. “O mais engraçado que o meu amigo gay nunca me humilhou e ainda me ajudou no dia que mais precisei, nunca, absolutamente nunca, me fez mal algum, nem com palavras e muito menos com atitudes. Já a tal pessoa religiosa… Além de me julgar sendo que eu não estava fazendo nada de errado na época, ainda me empurrou para o fundo do poço literalmente, com atitudes e palavras”, declarou, nas redes sociais.

Andressa Urach acusou “falsos cristãos” de usarem a religião como ferramenta de homofobia. “Fica a pergunta… será que Jesus vai salvar o pecador? Ou vai salvar aquele que acha que não tem pecado e ainda machuca as pessoas com as palavras? Bom… eu só sei de uma coisa, que o único que poderia me julgar é Jesus, meu advogado e Ele foi crucificado justamente para me salvar a pior de todas as pecadoras. Jesus é incrível… chato é o fã clube fake dele (fariseus).”

“Eu amo os gays, então aceita porque o meu Jesus não faz acepção de pessoas. Todos somos pecadores e seremos salvos pela misericórdia dEle!”, afirmou a modelo.

