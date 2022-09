Osasco Vôlei vai a Bauru enfrentar as donas da casa

Depois da derrota surpreendente diante do Pinheiros na última sexta-feira (9), jogo que quebrou a invencibilidade do Osasco no Campeonato Paulista de Vôlei, as meninas vão até Bauru enfrentar outra pedreira hoje (16): as donas do topo da tabela.

O time do Bauru está invicto (venceu os cinco jogos que disputou) e ainda vai pegar o Osasco no ginásio Panela de Pressão, diante da torcida bauruense.

A partida começa às 20h30 com transmissão pelo SporTV 2.

