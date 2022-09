Teatro Municipal de Osasco apresenta o Arabian Day neste sábado (17)

O Teatro Municipal de Osasco apresenta neste sábado (17), a partir das 15h, o Arabian Day, um dia inteiro dedicado à cultura árabe em Osasco com apresentações de dança, exposições de roupas, leitura de borra de café, artesanatos e gastronomia, banda árabe, entre outras atrações.

publicidade

Entre as apresentações, destaque para o show de Nasser Mohamed com o melhor do Dabke (dança típica), e Tony Mouzayek e Banda.

A entrada será um quilo de alimento não perecível.

publicidade

O Teatro Municipal de Osasco fica na Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina.