Escolas de Osasco começam a receber as câmeras de monitoramento

Conforme o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE) havia anunciado em agosto, as escolas da cidade começaram a receber ontem (15) as câmeras de videomonitoramento ligadas à Guarda Municipal.

publicidade

A iniciativa, segundo o prefeito, vai começar pela EMEF Quintino Boicaiuva, no Jardim Novo Osasco, e tem por objetivo coibir invasões e furtos nas unidades.

Segundo Lins, todas as câmeras serão ligadas ao COI (Centro de Operações e Inteligência da GCM). Ainda de acordo com Lins, até o final do ano, todas as escolas da rede municipal de Osasco estarão com as câmeras de vídeo instaladas para o monitoramento.

publicidade

“Todas as escolas municipais terão câmeras. Agora, quem invadir escola será preso, porque as haverá vigilância por câmeras. Seguimos nossa missão de proteger nossas crianças e nosso patrimônio”.