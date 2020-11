Osasquense que ia para a Bahia com drogas na mala é presa em Cajamar

Nesta segunda-feira (9), uma mulher de 24 anos, moradora de Osasco, foi presa em flagrante por transportar drogas na mala. Os entorpecentes estavam no ônibus de viagem, que tinha como destino a Bahia, e que foi parado para uma fiscalização em Cajamar.

A Guarda Civil Municipal de Cajamar e a Polícia Rodoviária de São Paulo abordaram, no km 37 da Via Anhanguera, sete ônibus de viagem interestadual. Com o auxílio dos cães Zeus e Kiron, as equipes encontraram os entorpecentes escondidos durante a revista.

Foram apreendidos 28 tabletes de maconha, com aproximadamente 25 kg, e 300 gramas de cocaína pura. As drogas estavam na mala da mulher, que foi presa em flagrante e encaminhada à cadeira pública de Mairiporã. O caso foi registrado na Delegacia de Cajamar.

