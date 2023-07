Osasquenses participam de torneios de tênis em São Paulo

As tenistas osasquenses Nicolly Ferreira e Júlia Lima, contempladas pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, se destacaram nos torneios que disputaram nas últimas semanas.

Nicolly foi a grande campeã de mais uma etapa do Circuito UTR (Universal Tennis Rating), torneio realizado na Academia Tênis e CIA, em Santo André, no dia 6 de junho, e contou com 16 atletas.

Júlia Lima foi vice-campeã do pré-quali do Torneio ITF Juvenil, etapa de São Paulo, que foi realizado no Parque São Jorge, do Sport Clube Corinthians Paulista. Com esse vice-campeonato, Júlia garante vaga no Torneio Qualificatório ITF, 18 anos (etapa válida pelo circuito mundial), que será disputado em agosto, no mesmo local.

Nicolly vem de ótima temporada, já tendo conquistado 10 títulos de etapas do Circuito UTR apenas em 2023. Júlia tem apenas 13 anos de idade e já disputa torneios contra meninas de 18 anos.

“As tenistas osasquenses estão dando um show de performance, elas têm um futuro brilhante pela frente”, avaliou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

