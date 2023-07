Vagas de auxiliar de logística, eletricista, vigia, gerente de restaurante e mais no PAT de Itapevi

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi disponibiliza a partir de segunda-feira (17), mais de 700 vagas de emprego em diversas áreas.

Das oportunidades disponíveis, 340 vagas são para auxiliar de logística, 83 para eletricista e outras 81 para auxiliar de linha de produção. Depois aparecem 52 vagas disponíveis para carpinteiro e mais 50 para pedreiro.

Há ainda vagas para gesseiro, gerente de restaurante, carpinteiro, vigia, pedreiro, auxiliar de limpeza e outras funções.

Podem se candidatar para as vagas disponíveis os candidatos que tenham cursado o ensino fundamental ou o ensino médio e sejam maiores de 18 anos. Também haverá oportunidades para pessoas com deficiência.

Como se candidatar às vagas disponíveis no PAT de Itapevi:

Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), com um documento original com foto e o CPF. No local é possível obter informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

