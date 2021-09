Outback do SuperShopping Osasco tem 500 m² e inaugura na segunda (13) com promoção especial

Será inaugurado na segunda-feira (13) o restaurante Outback no SuperShopping Osasco. A nova unidade da rede marcada pela temática australiana fica em um espaço de quase 500 m² no 2º Piso do centro de compras, ao lado da Vinícola Góes.

A decoração rústica, os tons amadeirados, iluminação suave, sistema de som e mesas bem distribuídas trazem mais aconchego para o ambiente completam experiência gastronômica. O Outback Steakhouse, inaugurado em 1997 no Rio de Janeiro, possui hoje mais de 110 unidades distribuídas pelo país.

“Estamos muito felizes em trazer o Outback Steakhouse para nossa casa. Somos uma referência em gastronomia na região e abrimos as portas para mais uma opção de alta qualidade e que atende a nosso público em todas as idades. Temos certeza de que todos vão aproveitar muito essa novidade”, afirma Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Promoção

A inauguração é marcada por uma promoção especial. Até o dia 30 de setembro, de segunda a quinta, na compra de qualquer entrada, como a famosa batata Aussie Cheese Fries, ou de um prato principal, como a tradicional Ribs on the Barbie, o cliente ganha de presente a famosa cebola gigante e dourada Bloomin’ Onion. Para aproveitar, basta realizar um cadastro no site http://supershoppingosasco.rds.land/outback-sso.

