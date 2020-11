Outback tem vagas de emprego abertas em Osasco e na Capital

O Outback Steakhouse está com vagas de emprego abertas em Osasco e na capital paulista. Há oportunidades para auxiliar de limpeza (cozinha), recepcionista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza (salão), gerente de cozinha, assistente de gerente de cozinha e técnico de manutenção.

Em Osasco, as vagas são para preencher o quadro de funcionários do restaurante localizado no Shopping União. Todas as oportunidades são para trabalhar no período noturno.

Para os cargos de auxiliar de limpeza e recepcionista, é necessário ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e disponibilidade de horário aos finais de semana e feriados. A vaga para técnico de manutenção exige dois anos de experiência em atividades de manutenção, conhecimento em normas de segurança, ter certificação dos cursos de MR10 (elétrica) e refrigeração e pacote Office básico.

Já para a função de gerente de cozinha, o candidato precisa ter ensino médio completo, pacote Office intermediário e experiência de dois a três anos como líder de cozinha. Será considerado diferencial formação superior completa ou técnico em administração, gastronomia ou similares.

Como se candidatar às vagas de emprego no Outback:

Os interessados em integrar o quadro de funcionários da rede deve acessar o site de vagas do Outback, escolher o cargo desejado e se inscrever. Os candidatos aprovados receberão uma mensagem do sistema com os próximos passos.

“O Outback é feito de gente apaixonada por momentos especiais, por servir bem e encantar clientes. Procuramos pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer”, afirma a rede, que tem mais de 80 restaurantes em todo o país.

Aos contratados, além de salário compatível com o mercado, a rede oferece assistência médica e odontológica, vale-transporte, alimentação no local de trabalho, participação nos lucros e resultados e descontos nas unidades do Outback e Abbraccio.

