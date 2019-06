Parque aquático dá desconto de 50% nos feriados do mês em Osasco, Barueri e Carapicuíba

O Parque Aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, no interior paulista, concede desconto de 50% no valor dos ingressos nos dias de feriados municipais em 173 cidades do estado ao longo do mês. Os osasquenses podem aproveitar a oferta e pagar meia entrada nesta quinta-feira (13), Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade; os moradores de Barueri ganham desconto no dia 24, quando o município celebra São João Batista; e os de Carapicuíba, dia 29, Dia de São Pedro.



O ingresso no parque custa R$ 90 nos dias de semana ou R$ 110 nos finais de semana. Portanto, na promoção de meia entrada para os moradores de cidades onde é feriado, o preço sai por R$ 45 ou R$ 55. O desconto só é valido no dia dos respectivos feriados municipais.



Para ter direito à promoção, os visitantes precisam apresentar comprovante individual de residência em um dos municípios da promoção, como contas de água, luz ou telefone.

A promoção não é válida para ingressos que já contemplam outros descontos. Os tickets são limitados e a promoção só vale para o dia do feriado municipal, avisa a empresa.

O parque aquático é famoso pelas águas termais e por ter mais de 50 atrações para todas as idades. Para os mais aventureiros e para as crianças que têm mais de 1,20m de altura, o Thermas dos Laranjais tem atrações que oferecem muita adrenalina, como a maior montanha-russa aquática do Brasil e o SurfMaster, única pista de surfe 180° do país, além dos brinquedos Asa Delta, Everest, Kamikaze e Rio Selvagem, entre outras.

Publicidade

…..

Leia também: Parque aquático é inaugurado em Cotia

…..

Já para as famílias que procuram por tranquilidade, o Thermas tem piscinas com ondas artificiais, piscinas de ressurgência, ofurôs, o Clube das Crianças, com atrações exclusivas para os pequenos, e uma rede com mais de 30 bares e restaurantes.

Publicidade

Além disso, o parque conta com a Central de Atendimento à Criança (CAC) e o ambulatório Babysitter. Caso a criança se perca de seus pais, ela ficará sob cuidados de uma babá até que sua família seja localizada através da comunicação entre funcionários treinados especialmente para isso.

Regras para o desconto:

Válido somente para cada cidade no dia indicado (Osasco dia 13/06 / Barueri dia 24/06 e Carapicuíba dia 29/06);

Os ingressos são limitados;

A promoção não é válida para tickets que já contemplam outros descontos;

Obrigatória a apresentação de comprovante de endereço, que podem ser documentos de pagamento de energia elétrica, água, telefone, internet, IPTU, contrato de locação de imóvel, boletos bancários ou qualquer documento oficial que tenha expresso o endereço de uma das cidades relacionadas, em nome de quem vai utilizar a promoção;

Para os menores de idade ou sem comprovante de residência, basta trazer um dos documentos citados acima dos pais e comprovar a filiação por meio do registro de identidade.

O comprovante de residência é individual;

Crianças de 0 a 6 anos pagam R$ 10 e de 7 a 12 anos meia-entrada.

MAIS INFORMAÇÕES: https://www.termas.com.br/

Onde se hospedar:

Publicidade

A Cidade de Olímpia conta com uma rede hoteleira com cerca de 20 mil leitos. No site do parque Thermas dos Laranjais está disponível a lista de hotéis cadastrados na Associação Olimpiense de Hotéis, Pousadas, Resorts, Bares e Restaurantes (AOHPBR).

Local e horário de funcionamento

O parque fica na Avenida do Folclore, 1.543, Jardim Santa Ifigênia, em Olímpia (SP) e funciona nas segundas-feiras, das 9h às 20h, e de terça-feira a domingo, das 8h às 20h. O parque está há 30 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto, onde há translado diário para Olímpia, e próximo as principais rodovias do interior do estado.

Também é possível chegar ao parque de ônibus, saindo do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, pela empresa de transportes Danubio Azul, a única que oferece passagem direta para Olímpia todos os dias da semana. Site: www.danubioazul.com.br. Contatos: São Paulo (11) 3959-5000 ou Olímpia (17) 3281-1842.

Publicidade

…..

Leia também:

Prazo para sacar até R$ 998 de abono salarial termina dia 28

Vídeo mostra homem abusando de menina em ônibus de Osasco

Roldão inaugura 2ª unidade em Osasco nesta quarta (12)