Parque aquático em Cotia faz troca solidária de ingresso por alimentos

O Parque Aquático Thermas da Mata, em Cotia, lançou a campanha “Ingresso Solidário” para arrecadar alimentos não-perecíveis durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A cada três quilos de alimento, exceto sal, açúcar e fubá, o parque aquático vai entregar um ingresso que poderá ser utilizado em qualquer dia após a reabertura do Thermas. Arroz, feijão e leite são os itens mais requisitados pelo parque.

A campanha se estenderá até o dia 26 de abril ou até o parque atingir a meta de duas toneladas de alimentos. Com apenas dois dias de campanha, meia tonelada já foi arrecadada.

A troca dos alimentos por ingressos é feita no Drive Thru montado na portaria do Thermas da Mata, que está aberto até às 17h. Os ingressos são limitados.

Os alimentos arrecadados pelo parque aquático durante a campanha serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Cotia, que atende famílias carentes no município.

O parque aquático Thermas da Mata está localizado na Estrada do Morro Grande, no Km 36 da rodovia Raposo Tavares.

