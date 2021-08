Parque aquático em Cotia inaugura mega toboágua “Cyclone” neste sábado (21)

O Parque Aquático Thermas da Mata em Cotia, inaugura neste sábado (21) um mega toboágua. A nova atração, que recebeu o nome de Cyclone, promete divertir ainda mais o público que gosta de adrenalina.

O Cyclone será aberto aos visitantes a partir das 10h. Os ingressos para curtir o dia no parque custam R$ 60 para crianças com idade entre 3 e 12 anos e R$ 80 para adultos, e podem ser adquiridos no site do Thermas da Mata.

O fim de semana será de sol para quem quiser curtir a novidade. No sábado a previsão é de 27°C em Cotia. No domingo, 28°C, segundo o Climatempo.

Sorteio de ingressos no parque aquático

Para comemorar a nova atração, o Thermas realizará um sorteio nas redes sociais. Para participar, é necessário curtir a publicação oficial do sorteio no perfil do Thermas no Instagram, comentar e marcar um amigo, além de compartilhar a foto nos Stories e seguir os perfis do Thermas da Mata e HapFunBR no Instagram.

O vencedor ganhará três ingressos: poderá curtir o sábado (21) no parque aquático com mais dois acompanhantes. O regulamento do sorteio e mais informações estão disponíveis na página oficial do parque, nas redes sociais.

O Thermas da Mata fica na Estrada Morro Grande, 3.000, Jardim Isis / saída pelo KM 36 da rodovia Raposo Tavares. Mais informações: thermasdamata.com.br.

