A Polícia Civil prendeu em Osasco na madrugada desta quinta-feira (19) um suspeito de ser um dos líderes da Quadrilha do Pix. Criminosos têm feito diversos sequestros-relâmpago na região e bairros da Capital no qual fazem transferências bancárias e compras por meio do novo sistema enquanto mantêm as vítimas reféns.

O suspeito preso em Osasco foi reconhecido por uma das vítimas e teve a prisão temporária decretada. Outros dois suspeitos também foram detidos. Na conta de um deles, a Polícia Civil identificou uma transferência de R$ 10 mil que ele não soube explicar.

De acordo com as investigações, a Quadrilha do Pix atrai vítimas por meio de perfis falsos em aplicativos de relacionamento, usando fotos de mulheres bonitas.

Com os perfis fake, os bandidos mantêm contato com as vítimas e marcam falsos encontros, em geral com homens solteiros e bem sucedidos, em locais escondidos, onde eles são surpreendidos e mantidos reféns por criminosos, enquanto outros fazem compras e transferências usando a conta deles.

A quadrilha é de Osasco e agia também em bairros da Capital, como Rio Pequeno, Butantã, Jaguaré e Parque dos Príncipes. (Com informações do “Brasil Urgente”)