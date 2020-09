Parque aquático em Olímpia vai reabrir dia 1°

Com a autorização para a reabertura de parques temáticos, anunciada pelo governador João Doria (PSDB) na quarta-feira (16), os principais parques já começaram a divulgar o retorno das atividades, como é o caso do parque aquático Hot Beach Olímpia, no interior paulista, que reabre a partir do dia 1° de outubro.

O Hot Beach é o 9° parque mais visitado da América Latina e faz parte do complexo turístico formado por mais três resorts: o Thermas Park Resort & Spa, o Celebration Resort Olímpia e o Hot Beach Resort, que retomam a operação no dia 2 de outubro.

O uso de máscara será obrigatório por todos os visitantes, colaboradores e fornecedores do parque aquático. O protocolo de segurança inclui ainda a higienização redobrada dos mobiliários e brinquedos, disponibilização de álcool em gel 70% e procedimentos próprios para evitar aglomeração.

As piscinas do parque aquático Hot Beach, assim como dos resorts, são abastecidas com água quente clorada, conforme protocolo internacional, que é considerado um importante aliado no combate à transmissão do novo coronavírus.

O check-in com reconhecimento facial nos resorts, também foi outra medida adotada pelo parque para dispensar a necessidade de pegar fila para falar com a recepção. Um aplicativo com menu eletrônico dos restaurantes também foi lançado e pode ser usado por todos os visitantes.

Ingressos e reservas

Com capacidade para até 8 mil pessoas, o parque aquático vai operar inicialmente com até 40% da sua capacidade. Para isso, os ingressos serão vendidos com antecedência pelo site do Hot Beach ou em agências de turismo.

O parque aquático Hot Beach Olímpia, localizado na avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1.700, em Olímpia, funcionará de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, incluindo feriados.