Parque Shopping Barueri recebe exposição de pinturas confeccionadas por pessoas com deficiência

Quem passar no Parque Shopping Barueri poderá apreciar a exposição de pinturas em tela confeccionadas pelos usuários da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD). A exposição segue até domingo (28).

publicidade

Ao todo, são 15 quadros que revelam a potencialidade de cada artista da Oficina de Pintura em Tela ministrada pela professora Tânia Britto, da Secretaria da Cultura e Turismo. “Cada um tem um limite, esse limite é respeitado. Portanto, fazem os movimentos com pinceladas livres, nos quais eles que escolhem e exploram os temas”, explica Tânia.

São paisagens, pinturas florais, pop art, dentre outras referências artísticas que prometem encantar o público.

publicidade

A exposição está no piso 2 do Parque Shopping Barueri que fica na rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia, e abre de segunda a sábado das 10h às 22h e das 11h às 22h no domingo.

Oficia de pinturas em tela

Ofertada a pessoas com deficiências de complexidade agravada, como pessoas com tetraplegia e paralisia cerebral, os usuários da Oficina em Tela aplicam as técnicas com auxílio do cuidador. Essa atividade tem o objetivo de promover a socialização, ajuda na concentração, na coordenação motora e principalmente estimula a revelar as potencialidades artísticas de cada usuário.

publicidade

A Oficina de Pintura em tela é aberta a todos os cadastrados da SDPD. Mais informações podem ser solicitadas por meio do e-mail sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br.