Vôlei Osasco vence o São Carlos e segue líder do Campeonato Paulista 2022

Osasco São Cristóvão Saúde segue líder e invicto no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial. Na noite desta sexta-feira (26), o time comandado pelo técnico Luizomar derrotou o AGEE – São Carlos por 3 sets a 0.

publicidade

Foi a segunda partida osasquense em casa nesse início de temporada 2022/23 e, desta vez, o ginásio José Liberatti recebeu mais de 3 mil pessoas. Quem não pode assistir da arquibancada, acompanhou vivo pela Osasco Vôlei TV, no Youtube (https://www.youtube.com/c/Osasco).

Luizomar comentou o carinho e a fidelidade do torcedor osasquense, que está lotando o ginásio desde as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. “Isso aqui é sempre um algo a mais. Faz com que nos motivemos ainda mais. Faz com que a gente se prepare até com mais vontade para, quando chegar no Liberatti, encontrar a arquibancada cheia e possamos presenteá-los com grandes atuações e vitórias. Essa troca de energia é maravilhosa”, disse o treinador.

publicidade

O jogo

Luizomar mandou à quadra uma formação diferente das duas primeiras rodadas, com Giovanna, Tamara, Giulia Muralha, Fabiana, Glayce, Drussyla e a líbero Key Alves. Com o decorrer do primeiro set, o time foi se soltando. Giovanna engatou uma boa sequência de saques e as donas da casa abriram 19/13. Quando São Carlos ameaçou reagir, o treinador pediu tempo e Glayce, com um ataque do fundo e outro da entrada de rede, garantiu a vitória por 25/19.

O saque de Drussyla provocou um estrago na recepção de São Carlos, que pediu tempo quando o placar chegou em 11/5. Mesmo assim, a ponteira se manteve no serviço até o 13/5. Sem maiores sustos, a equipe osasquense seguiu forçando o jogo e contando com erros do adversário para abrir vantagem para encaminha a vitória. O ponto do 25/14 veio com um ace de Fabiana.

publicidade

O terceiro set seguiu os padrões da parcial anterior, com o serviço osasquense criando problemas para a armação das jogadas do adversário. Glayce venceu o bloqueio duplo no 16/7. Fabiana colocou a bola no chão na chutada pelo meio no 19/12 e no 20/13. Tifanny, que entrou na inversão, salvou uma bola improvável e, na sequência, atacou para marcar no 22/15. Osasco fechou a parcial em 25/18 e a partida em 3 a 0, após mais um ataque de Glayce, maior pontuadora da partida, com 16 acertos.

CAMPEONATO PAULISTA 22/23 FASE DE CLASSIFICAÇÃO

02/09 – 19h30 – Energis 8 S.Caetano X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – São Caetano /

09/09 – 20h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Pinheiros – Osasco /

17/09 – 18h – Sesi Vôlei Bauru X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Bauru /

23/09 – 20h – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Barueri – Osasco