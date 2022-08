Shows, aula de dança e mais atrações celebram o Dia do Samba Rock em Osasco

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco realiza neste domingo (28), das 15h às 21h30, uma edição especial do programa Samba Rock de Oz – de Quebrada em Quebrada.

Evento, que ocorre no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, comemora o Dia do Samba Rock, celebrado na quarta-feira, 31 de agosto. A entrada será 1 kg de alimento não-perecível. As doações serão revertidas ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Esta edição contará com uma equipe de DJs de Osasco, como DJ Edson, DJ Nenê, DJ Maxcotte e show com a banda Swinga Mano Velho.

O evento terá ainda outras atrações, como aula de dança com o professor Carlinhos Samba Rock, às 16h, além de feira de artesanato, praça de alimentação e mais.

SERVIÇO

Samba Rock de OZ de quebrada em quebrada

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18)

Horário: das 15h às 21h30.

Entrada gratuita