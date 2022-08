Samba na Praça agita o domingo (28) em Barueri

Neste domingo (28), grandes artistas de Barueri sobem ao palco em mais uma edição do Samba na Praça, na avenida Waghi Salles Nemer, ao lado da Fatec. Atração começa ás 14h.

Tyganá, Serjão e Rui Julio estarão no palco mostrando grandes sucessos com apresentações que vão até as 19h. A entrada é gratuita.

O Samba na Praça ocorre sempre no último domingo de cada mês. O evento, que é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri (Secult), já se tornou uma tradição da cidade e referência do circuito de samba do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

Samba na Praça

Quando: domingo 28 / das 14h às 19h //

Onde: Avenida Waghi Salles Nemer, ao lado da Fatec – em Barueri

Entrada gratuita