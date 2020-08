PDT, de Lapas, oficializa apoio à reeleição de Rogério Lins e quer Mônica Veloso como vice

O PDT, partido do ex-prefeito Jorge Lapas, oficializou, em evento na noite desta terça-feira (11), seu apoio à reeleição de Rogério Lins (PODE) à Prefeitura de Osasco nas eleições municipais de novembro. A legenda indicou a sindicalista, presidente do diretório e ex-secretária municipal Mônica Veloso para ser vice na chapa.

Então chefe do Executivo, Lapas foi o principal adversário de Rogério Lins, que havia feito parte de seu secretariado, na disputa pela Prefeitura osasquense em 2016, mas os dois se reaproximaram nos últimos meses.

“Nós não temos constrangimento nenhum de ter disputado uma eleição e hoje estar junto. Nós temos que pensar no que pode viabilizar as coisas que a gente acredita para nossa cidade”, declarou o ex-prefeito. “Para nós, para o PDT, crescer na cidade, poder implantar os nossos projetos, seria contigo”, emendou Lapas, ao lado de Rogério Lins.

Mônica Veloso, uma das postulantes ao cargo de vice na chapa do atual prefeito, declara que o apoio pedetista à reeleição de Rogério Lins visa ampliar o espaço do partido para “contribuir no que é importante para a cidade”. Lapas ressalta que a aliança visa o fortalecimento do PDT na cidade e região a médio e longo prazo. “Temos projetos, para deputado estadual, voltar à Prefeitura. E esta era a opção mais viável para o nosso fortalecimento”, declara ele, que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022.

O ex-prefeito ressalta ainda que Osasco é uma cidade estratégica para o projeto de crescimento nacional do PDT, encabeçado por Ciro Gomes, que deve novamente ser candidato à Presidência da República. Mônica Veloso vai no mesmo tom: “Temos um projeto nacional e, baseado nele, fizemos uma construção coletiva para um plano de desenvolvimento municipal. Osasco é uma cidade muito importante no cenário político”.

Vice

Sobre a disputa para ser vice, Mônica Veloso defende: “O PDT é um partido que está bastante qualificado. Temos um ex-prefeito dentro do nosso diretório, que é o Lapas, um grupo experiente, com grande apoio nas administrações municipais, um grupo que é uma referência na cidade e que as pessoas respeitam. Entendemos que temos o melhor perfil”.

Lapas defende que Mônica Veloso “é um quadro destacado, extremamente qualificado, com uma trajetória de luta em defesa dos trabalhadores, do trabalhismo. Tem todas as condições de ser uma excelente vice ou até prefeita”.

Câmara de Osasco

Mônica Veloso afirma que o PDT se articula para igualar ou ampliar as duas vagas na Câmara Municipal obtidas nas eleições de 2016, com Alex da Academia, que deixou a legenda e migrou para o DEM, e Dra. Régia.

Alex se manteve próximo ao prefeito Rogério Lins durante todo o mandato. No entanto, Régia faz oposição ao prefeito e criticou as articulações para que o PDT apoiasse a reeleição de Rogério Lins. Ela inclusive ameaçou retirar a candidatura à reeleição caso se concretizasse, como ocorreu.

Mônica Veloso diz que o partido respeita a posição da vereadora, mas a opção pelo apoio a Lins foi uma decisão coletiva. “Dra. Régia é uma pessoa que goza do nosso respeito, admiração e confiança. [O apoio a Lins] foi uma decisão construída e debatida dentro do partido. A gente respeita a posição dela, mas definimos coletivamente as decisões do partido”.