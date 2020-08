Barraco! Primo expõe bate-boca com Michelle Bolsonaro na internet: “seu merda. Cuidado!”

Eduardo D’Castro, primo da primeira-dama Michelle Bolsonaro, expôs uma troca de farpas entre ele e a esposa do presidente Jair Bolsonaro após a morte da avó deles, Maria Aparecida Firmo Ferreira, aos 80 anos, vítima da covid-19. Michelle não gostou de críticas recebidas dele e teria respondido: “Seu merda. Cuidado!”

Por meio de seus Stories no Instagram, Eduardo D’Castro declarou, sobre Michelle: “Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos pra ajudar os outros e sua própria família você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você”.

O perfil oficial de Michelle respondeu, nos prints postados por ele: “Vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da vó. Seu falso. Seu merda. Cuidado!”. (Com informações da coluna de Leo Dias)