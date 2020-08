Rachel Sheherazade pode ser demitida do SBT e já procura novo emprego

A jornalista Rachel Sheherazade pode estar com os dias contados no SBT, emissora sediada em Osasco. O seu contrato com a emissora de Sílvio Santos termina em setembro, mas a relação estremecida com o patrão e o seu alto salário seriam a causa de uma possível não renovação.

Segundo o site “Notícias da TV”, a jornalista tem um salário de R$ 100 mil e é o mais alto entre os funcionários do departamento de jornalismo do SBT. Além disso, a crise econômica provocada pela pandemia de covid-19 também afetou a emissora, que teve queda de 40% no faturamento neste ano, o que também seria um motivo para a dispensa de Sheherazade, que já foi muito querida por Sílvio Santos.

A relação estremecida com o patrão também foi outra razão apontada pelo site para que a jornalista dê adeus ao emprego no SBT. Após muitas polêmicas, Rachel Sheherazade foi proibida por Sílvio Santos de opinar nos telejornais da emissora, motivo pelo qual foi contratada em 2011.

Após a proibição, a jornalista passou a usar o seu canal no YouTube para detonar, entre vários assuntos, a política brasileira. Novamente, o dono do Baú barrou a iniciativa de Sheherazade. Fontes de dentro da emissora disseram ainda, ao “Notícias da TV”, que o ápice da desavença entre eles teria sido quando Sílvio Santos decidiu tirar a jornalista das edições de sexta-feira do jornal “SBT Brasil”, sem aviso prévio.

A possibilidade de ficar desempregada em meio à pandemia de covid-19 fez com que a jornalista passasse a procurar um novo emprego, segundo o site de notícias. Rachel Sheherazade esteve nesta terça -feira (11), na Jovem Pan e teria se oferecido para voltar ao veículo de comunicação, em que já trabalhou entre 2014 e 2015, em paralelo ao contrato com o SBT.

Sheherazade chegou a ser sondada pela Band, mas a emissora acabou por contratar Mariana Godoy. Ainda segundo o site de notícias, a CNN Brasil já teria declarado que não tem interesse pela jornalista.