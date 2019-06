“Pedi para ele parar, ele continuou”, diz mulher que acusa Neymar de estupro | vídeo

Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusa Neymar de estupro, relatou, em entrevista ao SBT, o abuso que diz ter sofrido do jogador. “Fui para o hotel, ele mandou mensagem, disse que ia para uma festa, mas passaria lá para me dar um beijo. Quando chegou lá, estava tudo bem, mas ele estava agressivo, totalmente diferente do cara que eu conheci nas mensagens”, contou.

“Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, tentei manejar a situação. Começamos a trocar carícias, nos beijar e ele me despiu. Até aí, foi tudo consensual. Ele começou a me bater. No início foi ok, mas depois ele começou a me machucar muito. Eu falei ‘para’ e ele falou ‘desculpa, linda'”.

A mulher questionou Neymar se ele teria camisinha. Com a negativa, teria se negado a ter relação sexual com o jogador, afirmou. Então, segundo ela, Neymar ficou em silêncio e, minutos depois, teria abusado dela. “Ele me virou e cometeu o ato. Pedi para ele parar, ele continuou. Enquanto ele cometia o ato, continuou batendo na minha bunda, violentamente (…) Falei ‘para, para, não’. Ele não se comunicava muito, ele só agia”.

“Ele não entrou em acordo comigo. Não negociou falando ‘não, não trouxe [preservativo], mas estou afim’. A partir do segundo em que ele me virou, já estava me obrigando [a ter relação sexual]”, afirmou a mulher que acusa Neymar de estupro (assista a entrevista abaixo).

Agressão

O “Cidade Alerta”, da Record TV, divulgou uma imagem que mostra um homem, que seria Neymar, deitado na cama com o pé para cima, como se estivesse dando um chute em direção a uma mulher, que parece estar tentando agredi-lo. A foto seria dos dois no quarto. O pai de Neymar confirmou que as imagens eram o jogador e Najila na imagem e que a mulher tentou agredir o atleta. “A imagem fala por si só. As pessoas conseguem ver que foi uma armadilha”, justificou, à Record.

Najila nega que tenha tentado extorquir Neymar. “Eu quero justiça, ele me fez muito mal, estou muito traumatizada. Quero que ele pague pelo que ele fez”, declarou.

De acordo com um laudo médico datado de 21 de maio, Najila teria tido hematomas e arranhões nos glúteos. A mulher foi diagnosticada com transtorno ansioso e depressivo, distúrbio estomacal e traumatismos superficiais.

Assista a entrevista de Najila Trindade Mendes, que acusa Neymar de estupro, ao SBT:

