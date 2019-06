Começam na sexta (7) inscrições para concurso público em Osasco com 184 vagas

Começam na sexta (7) inscrições para concurso público em Osasco com 184...

O novo concurso público em Osasco, que visa preencher 184 vagas em 23 cargos na Prefeitura, abre inscrições nesta sexta-feira, dia 7 de junho, no site da Fundação Vunesp. O prazo vai até 16 de julho. As taxas serão de R$ 44,50, R$ 56,50 ou R$ 82,20, de acordo com o cargo pretendido.

Os salários do concurso 02/2019 da Prefeitura de Osasco vão de R$ 1 mil a R$ 4,5 mil, com oportunidades para profissionais com ensino fundamental, médio e superior.

Educador social (salário de R$ 1,6 mil), cuidador social (R$ 1,5 mil) e zelador de espaço esportivo (R$ 1,3 mil), são os cargos com o maior número de vagas, 30 vagas cada. Elas exigem ensino médio completo, assim como as dez vagas para oficial administrativo (R$ 1,2 mil).

No concurso público em Osasco há ainda dez oportunidades para técnicos de enfermagem e três para técnico de enfermagem do trabalho (salário de quase R$ 1,6 mil). Estes cargos que exigem nível médio, curso técnico e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-SP). Também há cinco oportunidades para técnico de segurança do trabalho (R$ 1,6 mil).

Ensino fundamental

Para quem tem ensino fundamental, há dez oportunidades para agente de defesa civil – 1ª classe (remuneração de R$ 1,2 mil), cinco para auxiliar de cuidador social (R$ 1,3 mil) quatro para auxiliar de necrópsia (R$ 1 mil), cinco para motorista de transportes leves (R$ 1,4 mil), cinco para motorista de transportes pesados (R$ 1,5 mil).

Entre as vagas de nível superior estão dez para assistente social, cinco para enfermeiro, cinco para enfermeiro sanitarista, uma para enfermeiro do trabalho, uma de enfermeiro obstetra, todas com salário na casa dos R$ 3,8 mil. Também serão contratados farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo.

O concurso público em Osasco também visa preencher três vagas de médico do trabalho diarista (R$ 4,5 mil), cinco de médico veterinário (R$ 4,4 mil).

Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

