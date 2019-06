Concurso público vai abrir quase 3 mil vagas na Polícia Civil

O governador João Doria autorizou a abertura de concurso público para a Polícia Civil no qual serão contratados 1.600 escrivães, 900 investigadores, 250 delegados de polícia e 189 médicos legistas, totalizando 2.939 vagas. A previsão é de que o concurso seja aberto no próximo ano, de acordo com publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (4).

“Hoje, estamos autorizando a contratação de quase 3 mil policiais civis. A ação é parte da nossa política de segurança pública, que vai transformar a polícia de São Paulo na mais bem preparada do País. Investimos em equipamentos, treinamento e no reforço do nosso contingente de policiamento e investigação”, ressaltou João Doria.

Curso

A formação dos policiais na Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra” (Acadepol) tem a duração de aproximadamente quatro meses, contando com o estágio feito nas unidades policiais. Após a formação, os profissionais são distribuídos para todo o Estado.

Publicidade

Para reforçar o efetivo da polícia Técnico-Científica, 66 futuros policiais estão em formação na academia, entre eles, 22 fotógrafos técnicos-periciais, 10 médicos legistas e 33 peritos.

Há ainda concursos em andamento para preencher 2.750 vagas para a Polícia Civil. São 250 vagas para delegados, 600 investigadores, 800 para escrivães, 300 agentes de telecomunicações e 200 papiloscopistas, 400 agentes policiais e 200 auxiliares de papiloscopistas.

Publicidade

…..

Leia também:

Últimos dias de inscrições para concurso com 190 vagas na PM