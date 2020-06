PM deixa homem desmaiado com “mata leão” durante abordagem em Carapicuíba

Um policial militar deixou um homem desacordado ao lhe aplicar um “mata leão” durante uma abordagem na região da Vila Silviania, em Carapicuíba, na tarde deste domingo (21), que acabou filmada e as imagens viralizaram nas redes sociais.

Em outro momento da filmagem, o mesmo homem se debate no chão enquanto um policial militar o imobiliza com o joelho sobre seu peito. Enquanto isso, de pé, um outro homem também é abordado pelo grupo de PMs.

Publicidade

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), os dois homens abordados pelos policiais estavam em uma moto e haviam desrespeitado uma ordem de parada e colidido com uma viatura. O homem que estava no chão seria o piloto da motocicleta.

“A Polícia Militar informa que dois homens em uma motocicleta foram abordados na tarde deste domingo (21), em Carapicuíba, após desrespeitarem a ordem de parada e colidirem contra a viatura. O condutor foi socorrido ao PS e posteriormente encaminhado ao 1º DP do município, onde o caso foi registrado”, diz a SSP, em nota.

Além disso, afirmou a Secretaria, “os policiais envolvidos na ocorrência já estão sendo ouvidos e as imagens citadas analisadas pela instituição, que adotará as providências cabíveis, após análise dos fatos”.

Barueri

É mais um caso de abordagem policial violenta filmada na região em menos de 15 dias. No dia 12 de junho, um homem foi agredido por policiais militares no Jardim Belval, em Barueri. “Você tá f*, seu macaco”, teria dito um dos policiais, segundo a vítima afirmou em entrevista à TV Globo.

O tio dele e um vizinho que tentaram ajudá-lo pedindo que as agressões parassem também acabaram agredidos.

De acordo com a Ouvidoria da Polícia de São Paulo, os policiais militares envolvidos nas agressões foram afastados e vão responder a inquéritos. “A Corregedoria acompanha de perto as investigações e o Ministério Público será notificado”, afirma ainda, em nota.

Alphaville

As ações policiais filmadas na periferia de Barueri e de Carapicuíba contrastam com a atuação, também registrada em vídeo, em uma ocorrência em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, no fim de maio.

Acusado de violência doméstica, o empresário Ivan Storel recebeu os policiais militares com ofensas e xingamentos. “Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um b…. Aqui é Alphaville, mano”.