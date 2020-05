Empresário humilha PM em Alphaville: “aqui você é um b…” | Vídeo

O empresário Ivan Storel, de 49 anos, desacatou policiais militares que foram acionados por uma denúncia de violência contra a mulher em sua mansão em Alphaville, na parte do bairro nobre que fica em Santana de Parnaíba.

“Você é um b…. É um m… de um PM que ganha mil reais por mês, eu ganho 300 mil reais por mês. Quero que você se f…, seu lixo do c…”, disse o empresário. Em seguida, após supostamente falar no telefone, ele continua: “Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um b…. Aqui é Alphaville, mano”.

A esposa do empresário teria acionado a polícia após ser agredida por ele. Ao chegarem ao local, Ivan Storel se recusou a falar com a dupla de PMs, um homem e uma mulher, e passou a proferir ofensas e xingamentos. “Não pisa na minha calçada, não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da p…”

A policial militar feminina filmou os insultos e os PMs, que não reagiram aos ataques do empresário, chamaram reforço. Ivan Storel foi detido e conduzido à Delegacia da Mulher, onde foi lavrado boletim de ocorrência por desacato, desobediência, ameaça, injúria e violência doméstica.

O empresário, que diz estar abalado psicologicamente, foi liberado para responder em liberdade. (Com informações do portal “Ponte Jornalismo”).