Empresário que humilhou PMs gera revolta e coloca Alphaville nos Trending Topics do Twitter

O caso do empresário Ivan Storel, filmado humilhando policiais militares que foram à sua mansão em Alphaville, na parte do bairro nobre que fica em Santana de Parnaíba, revoltou internautas e foi parar nos Trending Topics (assuntos mais discutidos do momento) do Twitter neste sábado (30).

“EU ESTOU CHOCADA. QUEM é esse monstro ridículo escroto de Alphaville falando desse jeito com um PM, um ser humano que está trabalhando?? Eu não estou ACREDITANDO”, postou a jornalista Rosana Hermann.

“Você imagina ou que acontece se esta cena estiver em Paraisópolis e não em Alphaville? Como seria o desfecho dessa história do ofensor não ganhar R$ 300 mil?”, questionou o jornalista e ativista William de Luca.

A polícia teria sido chamada para a casa do empresário pela esposa dele, que fez uma denúncia de violência doméstica. Chegando ao local, a dupla de policiais, um homem e uma mulher, foi recebida com ofensas e xingamentos por Ivan Storel. O ataque foi filmado por um dos PMs.

“Você é um b…. É um m… de um PM que ganha mil reais por mês, eu ganho 300 mil reais por mês. Quero que você se f…, seu lixo do c…”, disse o empresário. Em seguida, após supostamente falar no telefone, ele continua: “Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um b…. Aqui é Alphaville, mano”.

“Não pisa na minha calçada, não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da p…”, declarou o empresário. Ele também chamou a policial militar feminina de “p…”.

A dupla de PMs chamou reforço e ele foi detido e conduzido à Delegacia da Mulher, onde foi lavrado boletim de ocorrência por desacato, desobediência, ameaça, injúria e violência doméstica.

O empresário, que diz estar abalado psicologicamente, foi liberado para responder em liberdade. (Com informações do portal “Ponte Jornalismo”).