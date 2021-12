Polícia encontra drogas dentro de caixão em carro funerário

Os policiais militares do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária localizaram 119 tabletes de maconha, que estavam escondidos dentro de um caixão, em carro funerário. O caso aconteceu neste domingo (12), na rodovia Raposo Tavares, altura do município de Assis, no interior paulista.

O veículo estava em cima de um guincho quando foi abordado pela equipe TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), que suspeitou do cheiro forte de maconha que vinha do carro funerário.

Aos policiais, o motorista disse que foi contratado para levar o veículo de Londrina, no Paraná, para Limeira, no interior de São Paulo. Ele foi detido e encaminhado, juntamente com a droga e os veículos, até o DP de Assis, onde o caso foi registrado.

