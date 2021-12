Sodexo abre vagas de jovem aprendiz em Alphaville, Barueri

A líder mundial em benefícios corporativos Sodexo está com as inscrições abertas para seu Programa de Jovem Aprendiz, em Alphaville, Barueri.

publicidade

Entre os requisitos estão: ter entre 17 e 21 anos, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio, ter disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais e ter fácil acesso à região de Alphaville, em Barueri.

A remuneração não foi informada. Já o pacote de benefícios inclui assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, refeição Pass, alimentação Pass, Gym Pass e vale cultura.

publicidade

“O programa Jovem Aprendiz da Sodexo oferece um plano de aprendizagem estruturado, que busca apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional, em um ambiente colaborativo e dinâmico”, explica a empresa.

Como se inscrever às vagas de jovem aprendiz na Sodexo, em Alphaville, Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da Sodexo, clicar em “Cadastrar-se para a vaga” e preencher as informações solicitadas. As inscrições vão até o dia 24 de dezembro.

publicidade

Sobre a empresa

A Sodexo Benefícios e Incentivos oferece benefícios aos colaboradores, como vale-alimentação, vale-refeição, vale-cultura e vale transporte, soluções em saúde, cartões presente e de premiação, gestão de frotas e cartão combustível.

A marca integra o grupo francês Sodexo, que atua em 67 países. No Brasil, são mais de 5,9 milhões de consumidores, com 505 estabelecimentos credenciados, 103 mil empresas clientes e 629 colaboradores.